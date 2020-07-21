"Что-то часто они вдвоем": Лорак и Лазарева снова заметили вместе

Арман Давлетяров поделился на своей странице в "Инстаграм" фотографией с Ани Лорак и Сергеем Лазаревым. Вероятно, все трое встретились на одном из музыкальных мероприятий, которые начинают проводить после пандемии коронавируса.



Певица около года назад развелась с супругом Муратом Налчаджиоглу. По слухам, расставание произошло из-за регулярных измен турка. Впрочем, после разрыва паре удалось сохранить нормальные отношения, и отец может в любое время видеть дочь Софию.

Однако на недавнем празднике в честь дня рождения малышки его не было, зато на мероприятии заметили Егора Глеба – музыкального продюсера, с которым Ани Лорак сейчас встречается. Также гостем праздника стал и Сергей Лазарев, он привел и сына Никиту.

Кстати, певца стали нередко видеть рядом с артисткой. На это обратил внимание и Арман Давлетяров. "Что-то часто они вдвоем в последнее время", – отметил генеральный директор телеканала "Муз-ТВ" в подписи к общему фото.

Впрочем, он добавил, что это не его дело, главное, чтобы все были счастливы. Публика не оценила откровений от лица продюсера. "Ужасная подпись! Зачем лезть в чужую жизнь со своими догадками и тем более на больную аудиторию? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прежде чем писать такое, думайте о последствиях) очень неуважительно", – уверены в комментариях.

Другие же, наоборот, отметили красоту Ани Лорак и Сергея Лазарева. "Мы все поняли. Все счастливы и все вместе. И нам все равно", "Ну это была бы крутая пара. Всем любви!", "Они красивая пара", – написали поклонники.