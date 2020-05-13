Лысина Розенбаума оказалась следствием серьезного заболевания

"Я с 25 лет экономлю на парикмахерских, – заявил певец во время онлайн-эфира из своей московской съемной квартиры. – Причем я был первым после маршалов не бритый, а именно лысый".
"Помню, когда в 1988 году первый раз приехал выступать в Америку, насмотрелся там на афроамериканских баскетболистов – все, как один, бритые. И мне этот их вид жутко понравился. Оглядел я свою голову в зеркало – ни то ни се: здесь лысина, а здесь волосы растут. И решил побриться", – рассказывал певец о формировании своего имиджа.
Впрочем, лысина появилась, что называется, не от хорошей жизни – артист потерял волосы в 23 года. Шикарной шевелюры он лишился стремительно!
Врачи говорят, что такое происходит редко, в основном в результате серьезного заболевания. Алопеция, как научно называется выпадение волос, обусловлена эндокринными и гастроэнтерологическими проблемами, может возникать при лучевом поражении, онкологических и венерологических болезнях.
Что случилось конкретно с ним, Розенбаум не сообщает. Однако в 2018 году Иосиф Кобзон в эфире "Пусть говорят" заявил, что Александр Яковлевич много лет сражается с онкологическим заболеванием. Спустя год стало известно об экстренной госпитализации исполнителя. Писали, что Розенбаум находился в реанимации в тяжелом состоянии, потом ему провели хирургическую операцию, которая длилась несколько часов, и удалили опухоль.
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