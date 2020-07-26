Изменивших памятник Высоцкому родственников назвали упырями и психопатами

Ранее Стас Садальский возмутился поступком сына Владимира Высоцкого. Актер обнаружил, что памятник поэту стал ниже на 30 сантиметров. Кроме того, у монумента изменилась голова. Она стала неаккуратной. Многие могут заметить, что рот у памятника кривой.
Сын Высоцкого Никита отметил, что памятник теперь выглядит так, как должен был выглядеть изначально. Ему, напротив, кажется, что монумент стал выше. По словам наследника поэта, скульптор добивался абсолютного сходства.
Несмотря на заявления, противоречивыми мнениями делятся другие неравнодушные люди. Например, писатель Эдуард Багиров вовсе назвал родственников Высоцкого "упырями и психопатами", которые воплотили "дичайшую идею".
Драматург также отметил, что теперь не будет посещать могилу Владимира Семеновича, потому что теперь поэт у него ассоциируется с кладбищем.
Багиров планирует возлагать цветы перед памятной доской, которая висит на доме Высоцкого на Малой Грузинской. Писатель призвал родственников не трогать этот мемориал. "Иначе все эти букеты начнут приносить под ваши окна", – пригрозил он.
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