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Возмущенный Станислав Садальский: Сын Высоцкого отрезал папе голову

Возмущенный Станислав Садальский: Сын Высоцкого отрезал папе голову

Владимир Высоцкий. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
В канун печальной даты младший сын Владимира Высоцкого Никита принял решение исправить памятник на его могиле. Результат не понравился актеру Станиславу Садальскому.
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Завтра, 25 июля, печальная дата для семьи Владимира Высоцкого – 40 лет со дня смерти артиста. К этой годовщине близкие легендарного актера обновили памятник на его могиле на Ваганьковском кладбище. По какой-то причине Станиславу Садальскому новая версия монумента не пришлась по вкусу.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

"Сын Высоцкого отрезал папе голову. С живым это сделать не успели, но сейчас – как раз к 40-летию со дня смерти – отрезали голову памятнику на могиле. С новой головой памятник стал на 30 см ниже! Ну и как вам? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – поинтересовался у подписчиков Станислав Садальский.

Актер опубликовал фотографии монумента "до" и "после". На логичный вопрос пользователей Сети, зачем это надо было делать, Садальский философски заметил: "и после смерти Владимир покоя не дает... Боже, как же жалко его".

Журналисты связались с младшим сыном Владимира Высоцкого Никитой. Вообще, о том, что у памятника артиста должна была быть другая голова, еще пару лет назад говорил скульптор Александр Рукавишников. Именно его авторству и принадлежит монумент.

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Публикация от Стас Садальский️�� (@stassadal)

"Памятник стал чуть выше, мы его затонировали больше в бронзу. Вылеплена немного другая верхняя часть", – рассказал Никита Высоцкий. Он поведал, что скульптор работал по специальной технологии, ранее он использовал посмертную маску Владимира Высоцкого, чтобы добиться полного сходства. Новым монументом наследник артиста вполне доволен и лишь жалеет, что нельзя было раньше воплотить идею в жизнь.

Автор: 24 июля 2020, 13:22 Источник: Instagram Starhit ✓ Надежный источник
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Как менялся Стас Садальский

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