"Ей досталось страшное": сын Владимира Высоцкого откровенно о Марине Влади

Никита Высоцкий стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Он рассказал о том, как прославленный артист Владимир Высоцкий оставил семью ради яркой и эффектной актрисы Марины Влади.

Владимир Высоцкий был женат трижды, но только во втором союзе, с актрисой Людмилой Абрамовой, у него появились дети – Аркадий и Никита. Певец состоял в браке, когда познакомился с французской актрисой Мариной Влади и влюбился. Узнав о его неверности, Абрамова забрала детей и ушла.

Младший сын артиста хорошо помнит тот день. "Это было в 1968 году. Она сказала нам, что у папы другая семья. Мы достаточно болезненно это восприняли", – рассказал Никита Высоцкий.

И все же негатива к новой возлюбленной отца у него не было. "Я не считаю Марину Влади врагом или разлучницей. Она старалась наладить с нами отношения, мы познакомились с ее детьми. Марина старалась, чтобы мы как-то общались, но не вышло у нее ничего. Просто потому, что мы были разные. Нет, мы не ревновали папу", – подчеркнул сын Владимира Высоцкого.

Оттаяла и Людмила Абрамова, которая со временем простила бывшего мужа. При этом она была уверена: Марине Влади очень не повезло. "К ее чести, надо сказать, что Володя жил не только хранимый Господом, но и ею. Ей досталось страшное. Володя был старше ее, к тому же сильно болел", – говорила мать Никиты Высоцкого.

В квартиру, где она в свое время была счастлива, актриса Людмила Абрамова, оставившая карьеру ради семьи, не вернулась. "Просто как отрезала. Поначалу папа пытался вернуться к маме. Он не хотел, чтобы она уходила, но не вышло", – развел руками Никита Высоцкий.