Дочь Маликова рассказала о неуверенности в себе

20-летняя Стефания Маликова вспомнила, как в детстве ей говорили, какие у нее большие щеки. Ласковые слова явились для дочери певца причиной появления комплекса. Она стала неуверенной в себе и не могла спокойно смотреть в зеркало.
Девушка всегда ходила с распущенными волосами, чтобы скрыть щеки. Собранные пряди были для Стефании кошмаром. В подростковом возрасте Маликова стала ретушировать свои снимки, изменяя форму головы. "Фотошопила так, что мама не горюй", – призналась девушка в инстаграм-аккаунте.
Но потом наследница артиста поняла, что нужно бороться с этим комплексом. Она давала себе установки, смотрела в зеркало по-другому. Потребовалось много времени, чтобы Стефания поняла, что широкие скулы являются ее особенностью, которой нужно гордиться.
"Вам не нужно быть идеальной и совершенной, но обязательно надо быть настоящей, ведь такой другой, как вы, нет, и в этом ваша главная сила", – теперь считает Маликова.
Напомним, недавно Дмитрий Маликов накинулся на музыкального критика Сергея Соседова, который назвал ее дочь Инну пустышкой. Эксперт считает, что певец поспособствовал тому, чтобы его наследнице дали звание "Заслуженная артиста России".
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