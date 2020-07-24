Маликов припечатал обозвавшего дочь "безголосой пустышкой" Соседова

В 2018 году Инне Маликовой было присвоено звание заслуженной артистки России. Сергей Соседов шокирован этим обстоятельством.
"Меня возмущает, что безголосой пустышке, каковой, на мой взгляд, является Инна Маликова, папаша выбил звание "Заслуженная артистка России"! – кричит он. – Просто неприлично носить такое высокое звание, ничего собой не представляя и являясь, я считаю, полной бездарью. Не могу проходить мимо такой откровенной несправедливости!"
Отец Инны с такой критикой категорически не согласен. "Она 15 лет руководит коллективом. Напомню, что Павел Слободкин, создатель и руководитель ансамбля "Веселые ребята", тоже не был вокалистом. Он был худруком. Инна – художественный руководитель, и она создала прекрасный коллектив", – уверяет Маликов-старший. Он считает, что нападки на дочь напрасны, как и обвинения в блате, кумовстве.
Однако непонятно, как "талантливое руководство" группой связано с такими почестями. В положении об указанном звании говорится, что оно "присваивается высокопрофессиональным артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям, создавшим высокохудожественные образы, спектакли, кинофильмы, телеспектакли, телефильмы, концертные, эстрадные, цирковые программы, музыкальные, телевизионные и радиопроизведения, которые получили общественное признание, и работающим в области искусства десять и более лет".
У барда и актера Владимира Высоцкого при жизни не было никаких званий. А певица Тамара Миансарова в свое время негодовала по поводу того, что дают их всем подряд: "Вокалу люди учатся годами, а тут несколько недель – и готов народный артист! Я получила звание народной только в 96-м, а работаю на сцене с 57-го, шестикратный лауреат. Понимаете, это все попытка нивелировать, дискредитировать, изжить настоящее, истинное..."
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