Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть

Пару недель назад в Сети разразился скандал с участием Ксении Собчак, которую избили во время съемок в Среднеуральском женском монастыре. Марат Башаров, имя которого уже прочно ассоциируется с домашним насилием, высказался по поводу инцидента.

Во вторник 14 июля в инстаграм-аккаунте актера появились две странные записи, адресованные супруге Константина Богомолова. Видимо, новостной поток только сейчас донес до артиста информацию о случившемся в Свердловской области.

Марат Башаров опубликовал видео с процессом приготовления бараньих яиц и заявил, что Ксении Собчак стоит пойти и тоже их пожарить. Затем актер довольно эмоционально отправил журналистку брать интервью у служителей иудейских и мусульманских храмов.

На этом все не закончилось. Артист заявил, что православная святыня должна быть святой, а телеведущая осквернила храм, не убрав до конца волосы под платок. "Твое место в гробу!" – написал Марат Башаров.

Вам кажется, что градус безумия уже достигнут? Но это не все. Спустя несколько часов актер добавил еще одну фотографию в личный блог. Под ней он пригласил Ксению Анатольевну на хоккейную тренировку, участие в которой принимают только "правильные" девушки. По мнению Башарова, это те, которых не выгоняют из святынь.

Свою пламенную речь актер подытожил советом. "Больше не ломайте нос по – пьяни, и берегите Челюсть! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Марат Алимжанович.

Напомним, несколько месяцев назад актер в интервью откровенно рассказал, как и за что бил своих жен. Оказалось, одной из них он даже сломал нос в пылу ссоры. Также Башаров без стеснения признался, что любит выпивать.

Впрочем, именно на алкоголь поклонники артиста и списали странные публикации. "Марат, по ходу, опять набухался. Чушь какая то с монологом", – уверены в комментариях.