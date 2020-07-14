Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть

Во вторник 14 июля в инстаграм-аккаунте актера появились две странные записи, адресованные супруге Константина Богомолова. Видимо, новостной поток только сейчас донес до артиста информацию о случившемся в Свердловской области.
Марат Башаров опубликовал видео с процессом приготовления бараньих яиц и заявил, что Ксении Собчак стоит пойти и тоже их пожарить. Затем актер довольно эмоционально отправил журналистку брать интервью у служителей иудейских и мусульманских храмов.
На этом все не закончилось. Артист заявил, что православная святыня должна быть святой, а телеведущая осквернила храм, не убрав до конца волосы под платок. "Твое место в гробу!" – написал Марат Башаров.
Вам кажется, что градус безумия уже достигнут? Но это не все. Спустя несколько часов актер добавил еще одну фотографию в личный блог. Под ней он пригласил Ксению Анатольевну на хоккейную тренировку, участие в которой принимают только "правильные" девушки. По мнению Башарова, это те, которых не выгоняют из святынь.
Свою пламенную речь актер подытожил советом. "Больше не ломайте нос по – пьяни, и берегите Челюсть! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Марат Алимжанович.
Напомним, несколько месяцев назад актер в интервью откровенно рассказал, как и за что бил своих жен. Оказалось, одной из них он даже сломал нос в пылу ссоры. Также Башаров без стеснения признался, что любит выпивать.
Впрочем, именно на алкоголь поклонники артиста и списали странные публикации. "Марат, по ходу, опять набухался. Чушь какая то с монологом", – уверены в комментариях.
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