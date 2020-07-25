Раскрыты неожиданные данные о Лазареве: высокий уровень сексуальной энергии и любовный треугольник

Астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев заглянул в будущее звезды эстрады. По словам эксперта, судя по персональному гороскопу, личная жизнь Сергея Лазарева полна приключений.
Как оказалось, астрологическая карта артиста похожа на карту Фредди Меркьюри, лидера коллектива Queen. У обоих артистов в шестом доме находятся Марс с Венерой. Это указывает на то, что у Сергея и Фредди высокий уровень сексуальной энергии. Ермолаев добавил, что Лазареву следует заботится о собственном здоровье и быть внимательнее при выборе партнеров.
Сергей Лазарев тщательно скрывает подробности личной жизни. Между тем, судя по натальной карте, вокалист сейчас состоит в отношениях. Также звезды говорят, что артист сейчас находится в любовном треугольнике.
Ермолаев уверен, что Лазарев на двух детях не остановится. Через четыре года у знаменитости появится еще отпрыск. Напомним, Сергей растит сына Никиту и дочь Анну. Малышей звезде родила суррогатная мать.
Скоро Сергея Лазарева ожидает очередной карьерный взлет. Конечно, пандемия коронавирусной инфекции неблагоприятно отразилась на финансовом положении вокалиста, однако в ближайшее время ситуация выправится.
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