Сын Лазарева рассказал о потере

Накануне в Сети появилась видеозапись с участием Сергея Лазарева и его сына. В ролике мальчик описывает распорядок дня. "Я поел пиццу, потом пошел гулять", – рассказывает отцу Никита.
Внезапно Лазарев прерывает сына и спрашивает, когда он успел потерять зуб. "У бабушки выпал, – говорит мальчик. – А потом я пошел гулять, а потом домой". Певец улыбается малышу в ответ.
Ранее Сергей Лазарев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте семейную фотографию, сделанную на заднем дворе дома. В кадре отец и сын запечатлены в одинаковых нарядах – белых футболках и серых шортах.
Напомним, что певец воспитывает сына Никиту и дочь Аню. Имя матери наследников звезда держит в секрете. Поклонники надеются, что когда-нибудь артист расскажет о своей избраннице.
В недавней беседе с корреспондентом "Дни.ру" Сергей Лазарев сообщил, что в самоизоляции проводил много времени с детьми. Они вместе рисовали, лепили из пластилина и вырезали фигуры из бумаги.
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