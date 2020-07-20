Сын Лазарева рассказал о потере

Певец Сергей Лазарев обратил внимание на перемены во внешнем виде сына. Оказалось, Никита пережил потерю.

Накануне в Сети появилась видеозапись с участием Сергея Лазарева и его сына. В ролике мальчик описывает распорядок дня. "Я поел пиццу, потом пошел гулять", – рассказывает отцу Никита.

Внезапно Лазарев прерывает сына и спрашивает, когда он успел потерять зуб. "У бабушки выпал, – говорит мальчик. – А потом я пошел гулять, а потом домой". Певец улыбается малышу в ответ.

Ранее Сергей Лазарев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте семейную фотографию, сделанную на заднем дворе дома. В кадре отец и сын запечатлены в одинаковых нарядах – белых футболках и серых шортах.

Напомним, что певец воспитывает сына Никиту и дочь Аню. Имя матери наследников звезда держит в секрете. Поклонники надеются, что когда-нибудь артист расскажет о своей избраннице.

В недавней беседе с корреспондентом "Дни.ру" Сергей Лазарев сообщил, что в самоизоляции проводил много времени с детьми. Они вместе рисовали, лепили из пластилина и вырезали фигуры из бумаги.