"Одни ребра": вид отощавшей Бузовой вызвал оторопь

Поющая телеведущая отдыхает на отечественном курорте. Показав фигуру в купальнике, Ольга Бузова вызвала жаркие споры.

Знаменитость отправилась в город Яровое на Алтае. У артистки было запланировано мероприятие – концерт на пляже. По неизвестным пока причинам выступление Ольги Бузовой отменили. Звезда решила не унывать и пошла купаться.

В личном микроблоге поющая телеведущая рассказала, что люди, отдохнувшие в городе Яровое, весь последующий год не болеют. Дело в том, что воздух в этой местности богат бромом, поэтому обычная прогулка у озера благоприятно действует на нервную систему и избавляет от стресса. Ольга Бузова подчеркнула, что ей сейчас необходимо достичь внутреннего равновесия.

К публикации теледива прикрепила снимок с пляжа. В кадре Бузова позирует в оранжевом бикини. Фото Ольги вызвало жаркие споры в Сети. Интернет-обыватели разделились на два лагеря. Некоторые отмечали, что знаменитость отощала и выглядит нездоровой. Артистке настоятельно советовали набрать вес. "А чо такая худая не кормят что ли кожа да кости (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Одни ребра, Ольга, надо кушать больше", – писали оторопевшие комментаторы.

Естественно, были и те, кто вступился за Ольгу Бузову. "А почему пишут что худая? Нормальная. Спортом занимается. И это не "ребра торчат", я мышцы. Поза такая. Спортивная девушка. Молодец", – отметил поклонник.