"Как в тумане": с Лерой Кудрявцевой по ночам творится что-то неладное

Известная телеведущая Лера Кудрявцева сделала признание в микроблоге в Instagram, рассказав о своем недуге. Она поведала своим поклонникам, что больна шопоголизмом. По ее словам, все происходит обычно как в бреду. После напряженного дня телеведущая ложится отдыхать, лениво просматривая соцсети, но тут происходит невероятное: Лера Кудрявцева видит рекламу и дальше начинает происходить что-то совсем странное!
"Дальше как в тумане . Штора желтая – господи ,Как прелестно ! в доме не хватает солнышка , салфетка в ромашку – это же мои любимые цветы !!!на тот момент меня совершенно не интересует размер, качество и надобность всего этого кошмара. Беру!" – пишет Лера на своей страничке.
На другой день происходит отрезвление, когда курьер привозит заказанный товар. Как пишет телеведущая, оказывается, все это совсем не нужно, да и качество, как правило, оставляет желать лучшего. В своей новой публикации Лера Кудрявцева как раз описала один из таких случаев, сопроводив рассказ фотографией очередных "очень нужных" товаров:
"И вот курьер привозит 1 штору и 2 слоновьи салфетки . Однуууу штору Жёлтого цвета и 2 мать его салфетки для слона . Курю. Думаю".
В комментариях подписчицы поддержали телеведущую, поведав о том, что ночной шопоголизм – это бич многих мам. Одни наперебой делились своим опытом: " Это диагноз всех мамашек наверно это наш рай...", " Да..иногда..с чувством вины..встречаю очередного курьера", а другие давали советы как можно применить новые бесполезные покупки.
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