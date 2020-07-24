"Мама покрасивее будет": народ не принял необычную внешность дочери Гузеевой

Как отметила актриса, в пятницу, 24 июля, Ольги отмечают День ангела. Она поздравила всех носительниц этого имени с особенным днем. Звезда пожелала женщинам радоваться жизни и не болеть.
Дочь Ларисы Гузеевой запечатлена на снимке с необычным макияжем. Темные тени с изумрудным отливом подчеркивают цвет глаз красавицы. Все остальное выглядит довольно натурально – и широкие брови, и аккуратные губы не тронуты косметикой. Также лицо Оли украшает пирсинг в носу.
Поклонники неоднозначно отнеслись к фотографии наследницы. Многие посчитали, что прокалывать какие-либо части тела, кроме ушей, недопустимо.
"Если бы моя дочь проколола бы себе нос , отправилась бы в детдом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "М даа, мама увы покрасивее будет, но это неважно, с именинами!", "Поздравляем! Хорошее фото! Только серьга в носу все портит!", "Как у быка кастрированного) Такая же серьга", "У вас семейное настолько "счастливые" выражения лиц", – уверены комментаторы.
Впрочем, остальные отметили, что Ольга красотой пошла явно в Ларису Гузееву. "Какие глаза красивые, как у кошечки", "Глаза волшебные, никто не устоит", "Как на вас похожа!" – пишут фанаты.
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