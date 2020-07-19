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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о желании иметь внуков

Лариса Гузеева рассказала о желании иметь внуков

Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/ www.globallookpress.com
Актриса, телеведущая Лариса Гузеева высказалась против того, чтобы внуки называли своих бабушек просто по имени. Чтобы быть с внуками на одной волне не нужно отказываться от почетного звания "бабушки".
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Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева в рамках нового телевизионного проекта "На дачу" приехала в загородный дом большой и дружной семьи Башмаковых.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая


Глава семьи Николай Николаевич построил для своей жены и детей большой дом в Подмосковье, обустроил там бассейн, поле для футбола и множество других развлечений.

На сегодняшний день в семье Башмаковых уже пятеро внуков. Супруга Николая Николаевича Зоя активно вовлечена в процесс занятий с внучатами, ведь дочкам нужна помощь.

Лариса Андреевна отметила, что Зоя выглядит великолепно, но один факт немного смутил телеведущую: почему внуки называют ее просто Зоя, а не бабушка.

Телеведущая призналась, что очень ждет внуков и когда они появятся не позволит им назвать ее просто по имени: " Когда я стану бабушкой Ларой, то буду вся такая продвинутая, на одной волне с внуками"

"Многие наши артистки думают, что если их будут называть по именам, типа Тамара, Валя, Зина, то эти старые женщины автоматически станут молодыми" – в недоумении произнесла Лариса Андреевна.

Проникнувшись глубокой симпатией к семье Башмаковых, актриса решила приготовить любимой блюдо Николая Николаевича – говяжий язык. В финале передачи вся большая семья Башмаковых собралась за одним столом, чтобы поздравить Николая Николаевича и Зою Николаевну с сорокалетием совместной жизни.


19 июля 2020, 17:26 Источник: Стархит ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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