Лариса Гузеева рассказала о желании иметь внуков

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева в рамках нового телевизионного проекта "На дачу" приехала в загородный дом большой и дружной семьи Башмаковых.
Глава семьи Николай Николаевич построил для своей жены и детей большой дом в Подмосковье, обустроил там бассейн, поле для футбола и множество других развлечений.
На сегодняшний день в семье Башмаковых уже пятеро внуков. Супруга Николая Николаевича Зоя активно вовлечена в процесс занятий с внучатами, ведь дочкам нужна помощь.
Лариса Андреевна отметила, что Зоя выглядит великолепно, но один факт немного смутил телеведущую: почему внуки называют ее просто Зоя, а не бабушка.
Телеведущая призналась, что очень ждет внуков и когда они появятся не позволит им назвать ее просто по имени: " Когда я стану бабушкой Ларой, то буду вся такая продвинутая, на одной волне с внуками"
"Многие наши артистки думают, что если их будут называть по именам, типа Тамара, Валя, Зина, то эти старые женщины автоматически станут молодыми" – в недоумении произнесла Лариса Андреевна.
Проникнувшись глубокой симпатией к семье Башмаковых, актриса решила приготовить любимой блюдо Николая Николаевича – говяжий язык. В финале передачи вся большая семья Башмаковых собралась за одним столом, чтобы поздравить Николая Николаевича и Зою Николаевну с сорокалетием совместной жизни.
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