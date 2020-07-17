Сообщили об эмиграции Ларисы Долиной в Америку

Лариса Долина недавно оказалась в центре скандала. А теперь музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что у артистки была возможность эмигрировать из России.

Музыкальный критик Сергей Соседов положительно отзывается о Ларисе Долиной. Он считает ее певицей мирового класса. Однажды после ее возвращения с гастролей по США Соседов поинтересовался, не хотела бы она остаться там насовсем, ведь ее приняли хорошо, и певица изучила местный шоу-бизнес.

"Она ответила честно. Тамошние продюсеры сказали, что у нее – певицы мирового уровня – будет возможность записывать лишь саундтреки к фильмам, не показывая свое лицо. И то, если очень повезет", – рассказал Сергей Соседов. Оказалось, что тамошний рынок перенасыщен сильными артистами.

Тем не менее, на два-три контракта Лариса Долина могла рассчитывать. Однако певица отказалась от такой перспективы, сделав ставку на любовь российских поклонников. И не прогадала. Тот же Сергей Соседов без ума от артистки, даже после того, как она угодила в скандал.

Недавно Лариса Долина призналась, что у нее есть "специальный документ, выданный главным гаишником страны", поэтому сотрудники ГИБДД не имеют права останавливать ее машину даже в случае нарушения ПДД. В результате на артистку обрушился град критики.

Сергей Соседов похвалил певицу за честность. Более того, он уверен, что и у других отечественных знаменитостей есть аналогичные разрешения, но только Лариса Долина оказалась единственной, кто откровенно об этом сказал. "И у Пугачевой, и у Галкина, и у Киркорова, и у Баскова! У всех есть: не только у одной Долиной. Они давно живут в другом мире", – заявил Сергей Соседов.

При этом критик, будь у него такая возможность, никому бы из них не дал такой справки. Лишь для Ларисы Долиной он бы сделал исключение, потому что убежден, что артистка не стала бы злоупотреблять этим правом. Мимоходом Сергей прошелся и по Алле Пугачевой. "Пугачева слишком много говорила лживого даже в интервью. За все годы у нее столько было мистификаций. А за Долиной такого никогда не замечал", – дерзко заявил музыкальный критик.