Снова девочка: похоронившая мужа Максакова устроила эротическую фотосессию

Мария Максакова-Игенбергс отмечает 43-летие. Отмечает красиво – с плаванием на яхте, эротической фотосессией и премьерой чувственного видеоклипа на песню о любви. Если прежде можно было бесконечно смотреть на то, как горит огонь и течет вода, то теперь к вечному восхищению добавилось и тело певицы.



С декабря 2016 года бывший депутат Госдумы России Мария Максакова живет в Киеве. Она как настоящий патриот даже получила вид на жительство на Украине. В начале 2017 года в центре столицы Незалежной был убит ее муж Денис Вороненков. Но на родину Мария Петровна так и не вернулась. Она выучила мову и теперь на Украине преподает академический вокал, выступает с концертами.

Максаковой на Украине предоставлена государственная охрана. И это разумно, ведь такое шикарное холеное тело надо охранять! После смерти мужа Маша расцвела – похудела, похорошела, добавила "сексапила" и без того большим губам.

Именно в таком виде она и предстала перед поклонниками на свежем фото, которое разместила на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Сексуальный желтый купальник на фоне синего неба очень напоминал украинский флаг. Очевидно, на это и был расчет.

Судя по комментариям, люди в восторге от вида дочери Людмилы Максаковой. "Снова девочка!", "Как всегда восхитительна и мила!", "Красота – страшная сила", "Просто супер! И это не только о внешности!", "Солнце, что с тобою происходит, ты почему так исхудала?" – пишут люди в комментариях.