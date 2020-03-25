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Зимний дворец отдыхает: Максакова потрясла хоромами за 200 миллионов в центре Москвы

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Мария Максакова – вдова убитого депутата Госдумы Дениса Вороненкова – привыкла жить красиво. Появившиеся в Сети снимки ее роскошной квартиры в центре Москвы – лучшее тому подтверждение.
прочитано 1597 раз

Краснопресненская набережная столицы – одно из самых престижных и дорогих по цене квадратного метра место не только в Москве, но и в мире. Именно тут, в семикомнатных хоромах минимальной стоимостью 200 миллионов рублей и жил, очевидно, "слуга народа" Денис Вороненков вместе с голосистой супружницей Марией Максаковой. Как говорится, жил да добра наживал.

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Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

"Воспоминания детства – гостиный гарнитур... Помню, игрывал я в гостиной, на ковре хорасан, глядя на гобелен "Пастушка"... Хорошее было время – золотое детство!" – отмечал Остап Бендер в романе Ильфа и Петрова "12 стульев".

После убийства первого мужа оперная дива подарила эту роскошную квартиру второму – 31-летнему уроженцу Нальчика Далхату Халаеву, с которым якобы познакомилась в интернете. А тот взял и продал ее! Причем менее чем за полцены – всего за 90 миллионов рублей. Но даже этих небольших денег Максакова так и не увидела. Предприимчивый муж исчез. После этого началась судебная тяжба – артистка просила признать сделку незаконной, а брак фиктивным. 

А вот скандальная квартира неожиданно появилась на московском рынке недвижимости. Сегодня ее можно снять на длительный срок для проживания. В заманчивом предложении об аренде говорится: "Роскошный дворец площадью 330 квадратных метров рядом со знаменитым Белым домом. Просторная спальня с царской двуспальной кроватью и диваном. Вторая большая спальная комната с большой двуспальной кроватью и шкафом-купе. Третья спальная комната с потрясающей двуспальной кроватью в этническом стиле, шкафом-купе и романтичной обстановкой. Пятая спальная комната с витыми колоннами и диваном. Огромная гостиная с диванами, колоннами, роялем, удивительной красоты люстрами и большим столом. Столовая с большим круглым обеденным столом включает в себя кухонную зону, наполненная всем необходимым оборудованием элитных марок. В квартире имеется три ванных комнаты, оборудованных красивейшими ваннами, душевыми кабинами, унитазами и биде. Великолепный дорогой ремонт и элитный классический стиль в оформлении интерьера создадут ощущение роскоши и пребывания во дворце".

Тут есть и кабинет, и прачечная комната со стиральной и сушильной машинами. Словом, все, что может потребоваться для безмятежной аристократической жизни россиянина...

Зимний дворец меркнет по сравнению с этими апартаментами. В квартире Марии Максаковой царит такая роскошь – даже не верится, что находишься не в музее.

Цена вопроса – 270 тысяч рублей в месяц плюс 40 тысяч залога и коммунальные платежи. Для квартиры такого уровня отделки, оснащенности и местоположения – сущие копейки. Так что желающим поспать на королевской кровати Марии Максаковой и пообедать за ее столом стоит поторопиться – такие предложения на рынке недвижимости появляются крайне редко.

Автор: 25 марта 2020, 09:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

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