"Нужно насосаться": языкастую Собчак круто приложили

В пример Толстая привела то, что журналистка баллотировалась в президенты, а также была замужем за актером Максимом Виторганом. По ее мнению, бедный артист "никому даром был как муж не нужен".
Также знаменитость резко высказалась и о профессиональных качествах ведущей. По ее словам, Ксения Собчак умеет присосаться, как пиявка.
Татьяна Толстая считает, что у Ксении Собчак нет совести. "Ей же нужно насосаться", – пояснила она. и пока она это не сделает, не отвалится.
В интервью ютуб-каналу SRSLY литератор заявила, что в последнее время Ксения Собчак кардинально изменилась: в ней проснулось что-то человеческое, когда она стала матерью. По мнению Толстой, звезда и вправду любит своего нынешнего мужа – режиссера Константина Богомолова, а он – ее.
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