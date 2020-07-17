Ветераны гонят Собчак с Первого канала за "разжижение мозгов" молодежи

Ксения Собчак вляпалась в громкий скандал. Члены партии "Ветераны России" считают, что со своими взглядами ей нечего делать на федеральном телеканале, где она ведет программу "Док-ток".

В обращении к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту активисты потребовали уволить ведущую. Они уверены, что Ксения Собчак несостоятельна как российский общественно-политический деятель и журналист.

Ветераны отметили, что в своих публичных выступлениях и видеороликах она занимается "разжижением мозгов" молодежи и насаждает правовой нигилизм. Кроме того, недовольство партии вызвало то, что Ксения Собчак призывает вернуть Крым Украине.

Не по душе ветеранам и то, что знаменитость встала на защиту арестованного за госизмену Ивана Сафронова. Еще одним аргументом в пользу изгнания журналистки с Первого канала члены партии назвали ее призыв игнорировать голосование по поправкам к Конституции России.

Ксения Собчак прокомментировала инициативу партии. В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" она отметила, что ориентируется в творчестве на самые широкие группы населения – не только на молодежь, но и на ветеранов.

Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая сделала громкое заявление о насилии – подобное тому, за которое по сей день расплачивается ее коллега Регина Тодоренко. Ксения Собчак считает, что зачастую человек сам выбирает, постоять за себя или принять позицию жертвы. Именно такие решения, по ее мнению, определяют жизненный путь.

