"Буду бороться до конца": Волочкова поплатилась за нарушение режима самоизоляции

Скандал с посещением Волочковой монастыря в Дивеево вышел на новый уровень. Знаменитой балерине придется заплатить штраф за нарушение законодательства.

Существует стереотип, что знаменитости способны выйти победителями из любой ситуации благодаря деньгам и связям. Последние прецеденты говорят об обратном.

Так, например, актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, не смог избежать суда и сейчас ждет справедливого приговора. Судя по всему, Фемида добралась и до одиозной российской балерины Анастасии Волочковой.

В СМИ появилась информация о том, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал знаменитость на 20 тысяч рублей после посещения ею Дивеевского монастыря. Сама балерина заявила, что намерена оспаривать данное решение вместе со своим юристом.

При этом Волочкова призналась, что ей не хочется тратить время на разбирательства, но чувство справедливости оказалось важнее. "Я буду бороться до конца", – цитирует звезду РБК.

Напомним, что скандал с Волочковой разгорелся после того, как 28 июня балерина разместила в своем "Инстаграме" снимки из монастыря в Дивеево. Местные жители стали массово жаловаться на то, что знаменитость нарушает режим самоизоляции и подвергает риску российских граждан.

На ситуацию обратил внимание губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Чиновник сообщил, что в отношении Волочковой были составлены административные протоколы.