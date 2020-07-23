Актриса Светлана Светличная встречалась с Димой Биланом

Не так давно Светлана светличная отметила юбилей. А потом с артисткой случилось несчастье. О том, как себя чувствует, актриса рассказала журналистам.

На днях на Светлану Светличную упал штатив прямо во время съемки. "У меня было сотрясение мозга. Как голова осталась на плечах? Не знаю", – призналась артистка. Кроме того, оказались травмированы колено, плечо, ребра и позвоночник. К счастью, медики оказали своевременную помощь 80-летней артистке, и сейчас она пошла на поправку.

Впрочем, сама звезда комедийного фильма "Бриллиантовая рука" считает, что выздоравливает не только благодаря стараниям врачей, но и коту Филу, которого ей недавно подарили. "Он на меня и на все мои неприятности очень хорошо действует. И я понимаю, что он чувствует, что у меня наступает улучшение", – убеждена Светлана Светличная.

Артистка хлебосольная хозяйка. Она с радостью встречает гостей. Недавно актрису навестил певец Дима Билан. Причем для самой Светличной это было неожиданно. "Я с Димой как-то встречалась на концертах, где мне вручали награду "Икона стиля". Мне ее дважды давали. Я там читала стихи, а следом выходил Дима Билан и пел свои песни. Мне очень нравится, как он работает", – призналась артистка.

Светлана Светличная отметила, что следила за Димой Биланом, когда он попал в скандал несколько месяцев назад. Тогда на концерте в Самаре артист появился перед публикой в странном виде. Актриса призналась, что очень переживала на за него. "Вообще, ко мне люди хорошо относятся, но если брать наше творчество – очень много завистников и очень много пошлости. Это я говорю с позиции человека, которому 80 лет", – отметила Светлана Светличная.