"Сумасшедший, больной": Светличная оплевала Шаляпина после слухов о романе

80-летняя Светлана Светличная высказалась о том, на самом ли деле в свое время ее связывали любовные отношения с молодым певцом. Актриса весьма нелестно отозвалась о Прохоре Шаляпине.

Информацию о том, что десять лет назад у нее был роман с музыкантом, Светлана Светличная решительно опровергла. При этом она добавила, что если бы Прохор Шаляпин был рядом, то она, возможно, дала бы ему оплеуху за распространение сплетен.

"Он вообще сумасшедший, больной", – словесно оплевала артиста знаменитость. Как отметила звезда картины "Бриллиантовая рука", певец – совсем не ее тип людей. Она сравнила Прохора Шаляпина с его экс-возлюбленной, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Светлана Светличная заявила, что для нее существуют только люди, которые думают достойно. Артистка призналась, что сейчас живет одна. "Я – великий человек", – заключила звезда, подчеркнув, что любит свою страну, а не Прохора Шаляпина.

Справедливости ради надо заметить, что сам Прохор Шаляпин ни в одном интервью никогда не заявил о своих якобы романтических отношениях с престарелой кинозвездой. Артист говорил лишь, что является давним другом и поклонником таланта Светличной. В этой связи эмоциональные комментарии актрисы оставляют много вопросов. Вероятно, она неравнодушна к молодой звезде и не может себе простить, что далеком 2012 году Прохор предпочел ей Ларису Копенкину. И та молниеносно за несколько лет стала звездой.

Как писали "Дни.ру", Светлана Светличная два раза была замужем. Первым супругом знаменитой актрисы стал актер Владимир Ивашов. Она родила от него двоих сыновей. Вторым избранником знаменитости стал бард и художник Сергей Смирнов-Сокольский. Брак они заключили в конце 90-х. Однако пара развелась уже через 27 дней.

