Страдающая от диких болей Светличная щеголяет в туфлях на шпильке

Естественно, завершением элегантного "фирменного" образа служат туфли на высоком каблуке. Артистка пожаловалась, что у нее периодически болят колени. Однако несмотря на это, она продолжает носить стильную обувь. У звезды советского кино есть несколько любимых пар, которые та надевает исключительно для выхода на сцену.
Светлана Светличная в беседе с журналистами отметила, что очень любит танцевать – естественно, в этом деле тоже необходимы шпильки. Она уверена, ей это прекрасно удается. Также актриса считает, что могла бы создавать наряды не хуже Вячеслава Зайцева. Артистка рассказала, как разработала персональный стиль для Инны Чуриковой.
Именно Светличная предложила подруге избавиться от локонов и сделать короткую стрижку "под мальчика". После этого преподнесла звезде красную рубашку. "У меня был бы успех, если бы я работала художником по костюмам", – уверена Светлана.
Актриса рассказала журналистам, что раньше в ее гардеробе было несколько сотен различных шляпок. Сейчас осталось около десятка – остальные женщина раздарила. Светличная призналась, что любит радовать друзей и коллег. Например, у нее в шкафу висели четыре шубы, но три из них артистка преподнесла знакомым женщинам. "Пусть другие носят и радуются", – заявила Светлана.
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