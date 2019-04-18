"Родила!": 19-летняя Стеша Маликова выступила с заявлением
В последнее время дочь Дмитрия Маликова почти не выходит в свет, зато все чаще публикует на своей официальной странице в Instagram фотографии с маленьким братом Марком. Возможно, это и навело подписчиков на мысль, что она стала матерью.
Стефания опубликовала снимок, на котором запечатлена в пиджаке и коротких брючках на одной из столичных улиц. Поклонники рассыпались в комплиментах. "Женственная очень", – написала одна из фанаток. А другая ответила: "Она же родила, поэтому и женственной стала!"
Реакция Стеши Маликовой последовала тут же. "Вы в своем уме? Мне 19 лет!" – возмутилась девушка. Комментаторы попытались понять, откуда появилась эта информация. Кто-то предположил, что виной тому слухи о рождении ребенка у ее двоюродного брата.
В конце 2018 года Telegram-канал "Только никому..." со ссылкой на инсайдера сообщил, что у 19-летнего Димы Маликова родился первенец. Якобы дочь ему подарила 20-летняя блондинка Анастасия, фотографии которой парень часто публикует на своей странице в Instagram. Так или иначе, звездное семейство не прокомментировало эти данные.
Напомним, что Дмитрий Маликов – младший – сын певицы Инны Маликовой и бизнесмена Владимира, о котором известно крайне мало. Известному певцу Дмитрию Маликову он приходится племянником.
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