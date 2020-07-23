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Генпродюсер

Генпродюсер "Что? Где? Когда?" об обвинениях знатока в домогательствах: Она решила хайпануть

Кадр youtube.com
Новость об обвинении знатока "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского в домогательствах дошла до его коллег. Они сомневаются в правдивости слов журналистки Екатерины Арениной.
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Ранее Екатерина Аренина рассказала, что в 2010 году ее домогался игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский. Будучи преподавателем географии в школе, где училась девушка, он оказывал всяческие знаки внимания. Якобы Скипский трогал 15-летнюю Аренину за ягодицы и пытался поцеловать, но она не поддавалась.

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Генпродюсер компании "Игра ТВ", которой принадлежит шоу "Что? Где? Когда?", Андрей Козлов не понимает, почему девушка вспомнила о домогательствах спустя десять лет. "Решила хайпануть?" – задался вопросом он. Козлов отметил, что не может комментировать события, которые произошли давно.

Знаток программы Ровшан Аскеров много раз общался с Михаилом Скипским. Игрока он считает замечательным человеком, а Аренину – лгуньей. Как отметил Аскеров во время беседы на радиостанции "Москва FM", его коллега является одним из самых популярных участников, он два раза получал "Хрустальную сову", поэтому некоторые начали пиариться на его имени.

Напомним, что недавно в домогательствах обвинили еще одну медийную персону – ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова. Заявление сделал журналист "МБХ-Медиа" Александр Скрыльников.

Автор: 23 июля 2020, 06:48 Источник: Подъем ✓ Надежный источник

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