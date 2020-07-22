Журналистка обвинила звезду "Что? Где? Когда?" в сексуальных домогательствах

Журналистка Екатерина Аренина призналась, что ее склонял к интимной близости игрок клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский. Девушка старалась не отвечать на знаки внимания мужчины.

Согласно рассказу Екатерины Арениной, Михаил Скипский домогался ее десять лет назад. Тогда она училась в десятом классе. Мужчина преподавал в школе географию.

Сначала член клуба "Что? Где? Когда?" приглашал девушку попить кофе. Екатерина охотно соглашалась, думая, что будет полезным завести дружбу с учителем. После очередной встречи Скипский рискнул поцеловать Аренину, но она не ответила взаимностью.

С того момента отношение к преподавателю у девушки резко изменилось. Она начала хамить Скипскому. Но такое поведение, вероятно, лишь подстегивало мужчину.

Как рассказывает Екатерина, спустя некоторое время она случайно встретила Михаила в баре. Тогда он трогал девушку за ягодицы и звал к себе домой. Аренина отказалась и спешно покинула заведение.

Однако она призналась, что через три года, когда ей исполнилось 18 лет, она занялась со Скипским сексом. Это произошло на заграничном курорте. Аренина была расстроена после расставания с возлюбленным.

"Он позвал меня к себе в отель, я пошла в каком-то порыве ненависти к себе. Мне кажется, это никак не влияет на то, что происходило, когда мне было 15", – написала Екатерина.

Она отметила, что Михаил Скипский домогался и других ее знакомых.

Напомним, недавно телеведущего Fox News также обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Журналист отчаянно пытается доказать, что этого не было.