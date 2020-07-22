Журналистка обвинила звезду "Что? Где? Когда?" в сексуальных домогательствах

Согласно рассказу Екатерины Арениной, Михаил Скипский домогался ее десять лет назад. Тогда она училась в десятом классе. Мужчина преподавал в школе географию.
Сначала член клуба "Что? Где? Когда?" приглашал девушку попить кофе. Екатерина охотно соглашалась, думая, что будет полезным завести дружбу с учителем. После очередной встречи Скипский рискнул поцеловать Аренину, но она не ответила взаимностью.
С того момента отношение к преподавателю у девушки резко изменилось. Она начала хамить Скипскому. Но такое поведение, вероятно, лишь подстегивало мужчину.
Как рассказывает Екатерина, спустя некоторое время она случайно встретила Михаила в баре. Тогда он трогал девушку за ягодицы и звал к себе домой. Аренина отказалась и спешно покинула заведение.
Однако она призналась, что через три года, когда ей исполнилось 18 лет, она занялась со Скипским сексом. Это произошло на заграничном курорте. Аренина была расстроена после расставания с возлюбленным.
"Он позвал меня к себе в отель, я пошла в каком-то порыве ненависти к себе. Мне кажется, это никак не влияет на то, что происходило, когда мне было 15", – написала Екатерина.
Она отметила, что Михаил Скипский домогался и других ее знакомых.
Напомним, недавно телеведущего Fox News также обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Журналист отчаянно пытается доказать, что этого не было.
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