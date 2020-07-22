Популярного ведущего новостей обвинили в изнасиловании

Ведущий телеканала Fox News Эд Генри был уволен из-за обвинений в домогательствах с его стороны. Теперь же стало известно о случаях изнасилования.

Продюсер Fox News Дженнифер Экхарт рассказала, что шесть лет назад, когда она только начала работать на канале, телеведущий Эд Генри пригласил ее домой. Девушка согласилась из вежливости. Они выпили и занялись сексом. Дженнифер уверяет, что не испытывала влечения к Эду и решилась на это ради карьеры.

Также Экхарт сообщила, что через год после того случая Генри склонил ее к оральному сексу, а в 2017-ом телеведущий взял ее силой в отеле, где якобы должна была пройти рабочая встреча. Эд надел на девушку наручники и надругался.

С похожим заявлением выступила журналистка Fox News Кэти Аре. Она призналась, что Генри отправлял ей сообщения непристойного характера. Телеведущий часто намекал, что поможет девушке продвинуться по карьерной лестнице, если она согласится заняться с ним сексом. Эд звал Кэти в отель.

Сам телеведущий называет рассказы девушек ложью. Он обратился к адвокату.

Эд Генри работал на Fox News почти десять лет, был ведущим передачи America's Newsroom. Кроме того, он входил в небольшой круг журналистов, которые общались с президентом США Дональдом Трампом.