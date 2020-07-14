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Шоу-бизнес
Журналист обвинил ведущего телеканала

Журналист обвинил ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова в домогательстве

Павел Лобков. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
В журналисткой среде произошел новый скандал. Телеведущего Павла Лобкова, который работает на телеканале "Дождь", обвинили в харассменте. Заявление сделал молодой человек из сферы СМИ.
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Журналист "МБХ-Медиа" Александр Скрыльников (Саша Сырников) в "Твиттер" написал, что во время стажировки на канале "Дождь" его домогался сотрудник телекомпании Павел Лобков. Согласно заявлению молодого человека, 52-летний ведущий лез к нему целоваться, трогал его руки, звал домой.

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Скрыльников объяснил, что об этом он не рассказывал ранее, потому что не хотел ассоциировать свою карьеру с этой историей. В комментариях некоторые пользователи Сети отметили, что уже слышали подобные обвинения в адрес Лобкова.

Павел Альбертович прокомментировал заявление Александра. Телеведущий уверяет, что не знает, о чем идет речь. Журналист якобы не знаком с этим парнем, пишет Пятый канал.

"Мало ли, где я фигурировал. Какие-то книжки были в свое время в 2010 году. Мне имя Саша Сырников не знакомо. Я ничего еще не читал", – сказал Лобков.

Стоит отметить, что ранее шеф-редактора "МБХ-Медиа" Сергея Простакова также обвинили в харассменте. Он заявил, что не помнит такой истории. Однако журналисту пришлось уволиться.

Автор: 14 июля 2020, 13:52 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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