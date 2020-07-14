Журналист обвинил ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова в домогательстве

В журналисткой среде произошел новый скандал. Телеведущего Павла Лобкова, который работает на телеканале "Дождь", обвинили в харассменте. Заявление сделал молодой человек из сферы СМИ.

Журналист "МБХ-Медиа" Александр Скрыльников (Саша Сырников) в "Твиттер" написал, что во время стажировки на канале "Дождь" его домогался сотрудник телекомпании Павел Лобков. Согласно заявлению молодого человека, 52-летний ведущий лез к нему целоваться, трогал его руки, звал домой.

Скрыльников объяснил, что об этом он не рассказывал ранее, потому что не хотел ассоциировать свою карьеру с этой историей. В комментариях некоторые пользователи Сети отметили, что уже слышали подобные обвинения в адрес Лобкова.

Павел Альбертович прокомментировал заявление Александра. Телеведущий уверяет, что не знает, о чем идет речь. Журналист якобы не знаком с этим парнем, пишет Пятый канал.

"Мало ли, где я фигурировал. Какие-то книжки были в свое время в 2010 году. Мне имя Саша Сырников не знакомо. Я ничего еще не читал", – сказал Лобков.

Стоит отметить, что ранее шеф-редактора "МБХ-Медиа" Сергея Простакова также обвинили в харассменте. Он заявил, что не помнит такой истории. Однако журналисту пришлось уволиться.