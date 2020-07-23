Врач об операциях экс-супруги Аршавина: Самоизоляция сказалась

Внешность Алисы Казьминой вызвала вопросы. Многие предположили, что девушка перенесла пластическую операцию.

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина исчезла на несколько месяцев. Она не появлялась в социальных сетях. Журналистка перестала делиться моментами из жизни. Многие очень переживали за девушку.

Когда Алиса опубликовала новое фото в "Инстаграм", поклонники были шокированы – у Казьминой изменились черты лица. Подписчики обратили внимание, что нос стал гораздо меньше, а губы увеличились. Общественность предположила – экс-возлюбленная футболиста легла под нож хирурга.

Косметолог Екатерина Пограничная сомневается, что Алиса изменила внешность. По мнению эксперта, журналистка просто подобрала удачный ракурс для фото. Врач лишь похвалил Казьмину за отличный внешний вид.

"Алиса выглядит весьма прекрасно. Видимо, самоизоляция сказалась на ней наилучшим образом. Касаемо носа – всю правду мы с вами никогда не узнаем. На проделанную пластику это не похоже", – считает Пограничная.

Напомним, Алиса Казьмина развелась с Андреем Аршавиным в 2019 году. Футболист якобы изменял возлюбленной. У экс-супругов есть общая дочь – Есения. Девочке уже три года.