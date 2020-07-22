Невестка разделась на камеру в спа-салоне Пугачевой

Никита Пресняков с женой решил навестить Аллу Пугачеву и Максима Галкина в их загородной резиденции. Алена Краснова провела время в спа-салоне Примадонны, пока ее супруг развлекал Гарри и Лизу игрой на гитаре.

Внук нечасто приезжает в дом к бабушке и ее мужу, однако поддерживает с родственниками теплые отношения. Молодые люди впервые после карантина погостили в загородном доме.

Никита Пресняков спел для Гарри и Лизы несколько своих композиций, и, кажется, малыши остались в восторге от парня. В это же время Алена Краснова отправилась поплавать в личном бассейне Аллы Пугачевой.

Девушка опубликовала из спа-центра пикантную фотографию в купальнике. Супруга внука Примадонны продемонстрировала подписчикам плоский животик и подкачанные ягодицы.

Кстати, Алена лишь недавно стала позволять себе настолько откровенные кадры. Возможно, это связано с тем, что девушка наконец-то довольна своей фигурой. Оказывается, за время карантина она похудела на шесть килограммов и привела мышцы в тонус.

Чтобы продемонстрировать проделанную работу над телом, супруга Преснякова устроила тематическую фотосессию в поле. На снимках модель предстала в одних трусиках.

После столь откровенных кадров фанаты наконец-то убедились в том, что девушка не ждет ребенка. Алену Краснову часто подозревают в беременности, хотя она не торопится дарить Примадонне правнуков – говорит, хочет насладиться молодостью.