Россияне ахнули от обнажившейся невестки Пугачевой

Возлюбленная звездного наследника с нетерпением ожидала того момента, когда они с мужем отправятся в отпуск. Невестка Аллы Пугачевой подметила, что они с солистом группы Multiverse поселились в самом сердце джунглей, выбрав отель с бассейном.
На отдыхе девушка поучаствовала в импровизированной фотосессии. Краснова предстала в сексуальном зеленом купальнике с белыми вставками, продемонстрировав эффектные формы. Кадрами невестка Примадонны поделилась в "Инстаграм". "Дух захватывает от этого невероятного вида", – отметила Алена.
Поклонники возлюбленной Никиты Преснякова оценили пикантные снимки. Они ахнули от привлекательной модели. "Красавица!", "Думаю, что через год сделаете Кристину бабушкой!", "Муж от такой красоты не устоит", "Алена, красота какая! Ты просто супер", "Волшебство", – высказались россияне.
Невестка Аллы Пугачевой пожаловалась на то, что успела обгореть на местных пляжах. Кожа супруги Преснякова стала красноватой. Кроме того, у модели обгорел нос.
Отметим, что Алена Краснова хорошо общается с семьей мужа. Она нашла общий язык с Аллой Пугачевой, ее супругом Максимом Галкиным, их двойняшками Гарри и Лизой, с отцом музыканта – Владимиром Пресняковым – младшим, его женой Натальей Подольской, их сыном Артемием, Владимиром Пресняковым – старшим и Еленой Пресняковой.
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