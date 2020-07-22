"Пора худеть!": ведущую Первого канала сравнили с баржей

Ведущая Первого канала Лариса Гузеева стала жертвой травли в Сети. Пользователи раскритиковали артистку за лишний вес.

Накануне в инстаграм-аккаунте Ларисы Гузеевой появилось фото с фестиваля "Хрустальный источник". В кадре актриса стоит на сцене с коллегой Эвклидом Кюрдзидисом. Телеведущая запечатлена в белой блузке и светлых штанах.

Некоторые пользователи остались недовольны внешним видом Гузеевой. Они призвали знаменитость взять себя в руки и избавиться от лишних килограммов. "Лара, надо худеть, выглядите как баржа на фото", – оставил комментарий один из подписчиков.

Телеведущая не смогла пройти мимо обидного замечания. "Я похудею, но у вас ни красоты, ни такта не появится", – ответила недоброжелательнице Гузеева. Поклонники поддержали артистку и посоветовали всем недовольным сначала посмотреть на себя, а потом критиковать других.

Как выяснилось, фотография была сделана прошлым летом. За год Лариса Гузеева смогла привести себя в форму. Этой весной ведущая Первого канала легла в оздоровительную клинику, чтобы похудеть. Она соблюдала специальную диету и занималась спортом.