"Пора худеть!": ведущую Первого канала сравнили с баржей

Накануне в инстаграм-аккаунте Ларисы Гузеевой появилось фото с фестиваля "Хрустальный источник". В кадре актриса стоит на сцене с коллегой Эвклидом Кюрдзидисом. Телеведущая запечатлена в белой блузке и светлых штанах.
Некоторые пользователи остались недовольны внешним видом Гузеевой. Они призвали знаменитость взять себя в руки и избавиться от лишних килограммов. "Лара, надо худеть, выглядите как баржа на фото", – оставил комментарий один из подписчиков.
Телеведущая не смогла пройти мимо обидного замечания. "Я похудею, но у вас ни красоты, ни такта не появится", – ответила недоброжелательнице Гузеева. Поклонники поддержали артистку и посоветовали всем недовольным сначала посмотреть на себя, а потом критиковать других.
Как выяснилось, фотография была сделана прошлым летом. За год Лариса Гузеева смогла привести себя в форму. Этой весной ведущая Первого канала легла в оздоровительную клинику, чтобы похудеть. Она соблюдала специальную диету и занималась спортом.
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