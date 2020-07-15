Вкалывают в лицо литры яда: 61-летняя Гузеева раскрыла страшный секрет вечной молодости

Для Ларисы Гузеевой лицо – рабочий инструмент. Когда режиссеры и продюсеры приглашают ее на съемки фильмов или телепередач, хотят видеть в кадре цветущую женщину. Вот тут и вертись.

"В 20 лет у вас лицо, которое вам дала природа, в 30 лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь, а в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете", – говорила Коко Шанель. Телеведущей Ларисе Гузеевой идет 62-й год, но выглядит она не хуже, чем в юности. Есть у нее для этого особые секреты.

"Наступило время, когда естественное старение стало проклятием, поэтому не только актрисы, но и женщины, которые не получают зарплату за красоту, ложатся под нож или вкачивают в лицо литры яда", – отметила Лариса. Очевидно, она имела в виду любимый звездами ботокс – очищенный нейротоксиновый комплекс ботулотоксина, который вырабатывают микроорганизмы.

Это самый опасный яд, который блокирует работу мышц. Смертельная доза для человека – менее кубического миллиметра. Ботулинический токсин убивает, вызывая респираторную недостаточность, проникая в нервы и разрушая жизненно важные белки.

"Результат один: моложе никто не становится, но выглядят как живые. Мне тоже страшно, и я оттягиваю поход к хирургу", – призналась Гузеева.