Вкалывают в лицо литры яда: 61-летняя Гузеева раскрыла страшный секрет вечной молодости

"В 20 лет у вас лицо, которое вам дала природа, в 30 лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь, а в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете", – говорила Коко Шанель. Телеведущей Ларисе Гузеевой идет 62-й год, но выглядит она не хуже, чем в юности. Есть у нее для этого особые секреты.
"Наступило время, когда естественное старение стало проклятием, поэтому не только актрисы, но и женщины, которые не получают зарплату за красоту, ложатся под нож или вкачивают в лицо литры яда", – отметила Лариса. Очевидно, она имела в виду любимый звездами ботокс – очищенный нейротоксиновый комплекс ботулотоксина, который вырабатывают микроорганизмы.
Это самый опасный яд, который блокирует работу мышц. Смертельная доза для человека – менее кубического миллиметра. Ботулинический токсин убивает, вызывая респираторную недостаточность, проникая в нервы и разрушая жизненно важные белки.
"Результат один: моложе никто не становится, но выглядят как живые. Мне тоже страшно, и я оттягиваю поход к хирургу", – призналась Гузеева.
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