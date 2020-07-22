Отощавшая Наталия Орейро привела поклонников в ужас

Певица разместила в своем инстаграм-аккаунте снимки, на которых позирует с очень глубоким декольте. Наряд и макияж 43-летней Наталии Орейро выдержан в темных оттенках.
Коллеги знаменитости по-достоинству оценили дерзкий образ актрисы. Прокомментировали кадры и российские поклонники Наталии Орейро. Правда, помимо комплиментов они оставили и негативные отзывы.
Некоторых шокировало то, как похудела певица. Они посчитали, что это ее состарило. Они предложили исполнительнице приехать в Россию отъедаться. Кроме того, хейтеры посчитали, что звезда сделала неудачный макияж.
Примечательно, что недавно Наталия Орейро решила получить российское гражданство. По слухам, актриса уже подготовила необходимые документы. К слову, в нашей стране у звезды "Дикого ангела" очень много преданных фанатов.
Наталия Орейро – уругвайская актриса, певица и дизайнер. Мировую известность принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел". В 2001 году она стала номинанткой премии "Latin Grammy" в категории "Лучший женский вокальный поп-альбом".
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