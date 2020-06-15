Наталия Орейро оформляет российское гражданство

Не так давно звезда оказалась в посольстве России в Аргентине. В учреждении Наталии Орейро решала важные вопросы.
Между делом сотрудники представительства предложили артистке оформить документы на получение гражданства. Запрос Наталии находится на рассмотрении.
Орейро не скрывает, что
с Россией ее связывает многое. У актрисы достаточно деловых контактов в нашей
стране и целая армия поклонников. Знаменитость призналась, что фанаты
часто дарят ей бутафорские российские паспорта. Подобных сувениров у Наталии уже около 15.
О гражданстве России Орейро задумалась после съемок в передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ведущий шоу Иван Ургант заверил, что она самая "русская" среди иностранок.
Орейро согласилась с этим мнением. Актриса сказала, что главе государства Владимиру Путину следовало бы сделать ей гражданство. Наталия отметила, что это была не просьба, а только шутка.
Напомним, что певица и актриса Наталия Орейро получила известность в России в 2000-х. Она исполнила роль сироты Милагрос в сериале "Дикий ангел". Теленовелла была очень популярна у отечественного зрителя. Заглавная песня мелодрамы Cambio Dolor стала настоящим хитом. Композицию исполнила сама Орейро.
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