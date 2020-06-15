Наталия Орейро оформляет российское гражданство

Актриса и певица решила получить гражданство России. Уроженка Уругвая Наталия Орейро подала необходимые документы.

Не так давно звезда оказалась в посольстве России в Аргентине. В учреждении Наталии Орейро решала важные вопросы.

Между делом сотрудники представительства предложили артистке оформить документы на получение гражданства. Запрос Наталии находится на рассмотрении.

Орейро не скрывает, что с Россией ее связывает многое. У актрисы достаточно деловых контактов в нашей стране и целая армия поклонников. Знаменитость призналась, что фанаты часто дарят ей бутафорские российские паспорта. Подобных сувениров у Наталии уже около 15.



О гражданстве России Орейро задумалась после съемок в передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ведущий шоу Иван Ургант заверил, что она самая "русская" среди иностранок.

Орейро согласилась с этим мнением. Актриса сказала, что главе государства Владимиру Путину следовало бы сделать ей гражданство. Наталия отметила, что это была не просьба, а только шутка.

Напомним, что певица и актриса Наталия Орейро получила известность в России в 2000-х. Она исполнила роль сироты Милагрос в сериале "Дикий ангел". Теленовелла была очень популярна у отечественного зрителя. Заглавная песня мелодрамы Cambio Dolor стала настоящим хитом. Композицию исполнила сама Орейро.