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Арзамасова показала соблазнительное тело после слухов о романе с Авербухом

Арзамасова показала соблазнительное тело после слухов о романе с Авербухом

Лиза Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Лиза Арзамасова похвасталась стройной фигурой. Артистка показала, что делает для того, чтобы оставаться в прекрасной физической форме.
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Звезда "Папиных дочек" поделилась в "Инстаграм" летним снимком, на котором позирует в шортах и ярком топе. Девушка показывает планку.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Лиза Арзамасова уточнила: фото сделано не сейчас. Актриса призналась, что, рассматривая старые снимки, мотивирует себя заниматься спортом. По словам знаменитости, именно таким она видит идеальное утро.

Поклонники по достоинству оценили соблазнительную фигуру Лизы Арзамасовой. "Какой шик!!!", "Красотка", – высказались подписчики.

Обычно актриса не публикует фото в открытых нарядах и купальниках. Однако после слухов о романе с постановщиком ледовых шоу и мюзиклов Ильей Авербухом, который старше на 21 год, девушка раскрепостилась. Ранее она разместила снимок в ультракоротких шортах, собрав множество лайков.

Лиза Арзамасова не опровергает информацию о романе с фигуристом. Она удивлена тем, что ее личная жизнь привлекает внимание общественности и СМИ.

Автор: 21 июля 2020, 10:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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"Папина дочка" выпятила грудь

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