Арзамасова показала соблазнительное тело после слухов о романе с Авербухом

Звезда "Папиных дочек" поделилась в "Инстаграм" летним снимком, на котором позирует в шортах и ярком топе. Девушка показывает планку.
Лиза Арзамасова уточнила: фото сделано не сейчас. Актриса призналась, что, рассматривая старые снимки, мотивирует себя заниматься спортом. По словам знаменитости, именно таким она видит идеальное утро.
Поклонники по достоинству оценили соблазнительную фигуру Лизы Арзамасовой. "Какой шик!!!", "Красотка", – высказались подписчики.
Обычно актриса не публикует фото в открытых нарядах и купальниках. Однако после слухов о романе с постановщиком ледовых шоу и мюзиклов Ильей Авербухом, который старше на 21 год, девушка раскрепостилась. Ранее она разместила снимок в ультракоротких шортах, собрав множество лайков.
Лиза Арзамасова не опровергает информацию о романе с фигуристом. Она удивлена тем, что ее личная жизнь привлекает внимание общественности и СМИ.
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