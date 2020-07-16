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Дома у Анастасии Волочковой растут трое детей

Дома у Анастасии Волочковой растут трое детей

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова рада, что ее окружают самые добрые и светлые люди. Ее помощница по хозяйству Лола родила троих детей, живя буквально под одной крышей с балериной. Зато дочь самой артистки давно уже делит кров с отцом и мачехой.
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Анастасия Волочкова крайне близка со своей помощницей, которую неизменно называет ласково Лолочка. Молодая женщина на все руки мастер, хвалится балерина. "Здорово, когда Наша Хозяюшка по дому Лолочка может и платье выбрать, и волосы уложить и дом содержать в чистоте и уюте. И по духу оставаться близким человеком (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Анастасия Волочкова.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Отметим, что на участке артистки Лола работает вместе с мужем. Не так давно у пары на свет появился третий ребенок. Малыши растут в доме Анастасии Волочковой. "Лолочка мама уже троих детей, которые счастливо живут в нашем доме. 🌺 Это же так замечательно делиться добротой. И я всегда дорожила и дорожу теми людьми в моей жизни, кто принял в ней любое доброе и светлое участие", – призналась балерина.

Отметим, что артистка радовалась прибавлению в семействе своей помощницы в начале февраля. Она даже записала видео, в котором поздравила разрешившуюся от бремени женщину. "Лолочка, дорогая, ну, мы тебя поздравляем! – объявила балерина, обнимая за шею зардевшегося от радости ее мужа Рустама. – Слушай, ну, я с твоим мужем, знаешь, пусть не подумают ничего плохого, мы тебя поздравляем с рождением сына! Ты так его ждала!".

В Сети немедленно прокомментировали свежую публикацию артистки. Некоторые злопыхатели вспомнили о том, что единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна давно живет с отцом Игорем Вдовиным и его новой возлюбленной. Сама балерина утверждала, что это получилось из-за того, что Арише так удобнее посещать школу. Вот только общественность, судя по комментариям, в это не очень верит.

Автор: 16 июля 2020, 13:05 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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