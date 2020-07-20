Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
Молодая любовница Виторгана высмеяла домыслы об их отношениях
Дочь Ефремова озвучила условия участия в ток-шоу Малахова
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
партнеры
Понедельник
20 июля
Лента новостей
14:15
Пираты захватили в плен семерых россиян
14:11
"Как муж на вас смотрит!": Навка показала страсть в отношениях
14:10
Марьяна Спивак сообщила о съемках новых эпизодов сериала "Шифр"
14:05
Воссоединившийся с женой Джиган отрастил пузо
14:02
"Бьет меня ногой по голове": Ефременкова из "Дома-2" рассказала о последствиях драки
13:56
Умер известный режиссер
13:44
Федосеева-Шукшина нанесла удар находящемуся в беспамятстве Алибасову
13:40
Черная полоса: Харламова настигла новая напасть после расставания с Асмус
13:36
Лолита получила в Белоруссии хрен с маслом
13:26
Ведущая Первого канала борется с лишним весом после четвертых родов
13:22
В Подмосковье мужчина сжег чужую машину за 1,5 миллиона
13:19
Анастасия Стежко из сериала "Полицейский с Рублевки" показала фото со свадьбы в Париже
13:08
Названа причина смертельной аварии с автобусом в Москве
12:51
"Это мы": Борис Корчевников обнародовал фото с женщиной
12:49
"Божественное тело": народ ахнул от полуголого Нагиева
12:43
Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб рассказала о волнительном семейном событии
12:41
Волочкова показала фото с повзрослевшей дочерью
12:37
Какой будет вторая волна коронавируса: ответ иммунолога
12:13
Обнажившуюся Высоцкую сняли на яхте с бутылкой
12:09
О состоянии здоровья Лукашенко поступают противоречивые сведения
12:05
Елена Проклова с бывшим мужем строит дом в Сочи
12:01
Сменившую имидж Марию Куликову не узнали поклонники
11:44
Дайнеко заподозрили в романе с известным модельером
11:36
Доцента ВГИКа жестоко убили в собственной квартире в Москве
11:17
Похоронивший жену Виторган встретил новую любовь
11:13
Сын Лазарева рассказал о потере
11:12
Коронавирус в России: число зараженных превысило 777 тысяч
11:03
9-летняя дочь Константина Богомолова сделала пикантное фото Дарьи Мороз
11:01
Театр "Модерн" первым в Москве откроет свои двери для зрителей
10:49
"Папино счастье": Галкин умилил народ подарком сыну (видео)
10:46
Момент смертельного тарана автобусом остановки в Москве попал на видео
10:20
Как вернуть деньги за лечение: государство отдаст до 120 тысяч рублей
10:02
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
10:02
Лолита похвасталась стройной фигурой на фестивале "Славянский базар"
09:47
С 1 августа россиян ждет новый штраф
09:46
Раскрыты заработки Мирославы Карпович
09:20
Узнавшая неутешительный диагноз Ирина Слуцкая ухватилась за единственный шанс
09:07
56-летний Павлиашвили отказался жениться на родившей от него юной прелестнице
08:59
Есть жертвы: в Москве автобус врезался в остановку
08:48
Муцениеце допросила детей об отдыхе с Прилучным и его новой пассией
08:46
Тяжелые процедуры и постоянные боли: какими были последние дни онкобольной звезды "Убойной силы"
08:40
В больницу попал король Саудовской Аравии
08:00
Низость: вскрылись темные делишки Телегина с имуществом Пелагеи
06:07
Литвинова обнародовала фотографию возлюбленного дочери
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 июля 2020 года
04:01
Неоднозначное селфи Агаты Муцениеце в обнимку с мужчиной вызвало переполох
02:01
Звезду "Универа" Рубцову не узнали без макияжа: Словно бабушка
23:57
Джиган одел сына в бархат: Папина копия
22:01
"Пустилась во все тяжкие": Агата Муцениеце решила накачать губы
20:09
Народ "сворачивал шеи" при виде гуляющей с семьей Кудрявцевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как же мне не хватает тебя...": Карина Мишулина почтила память отца
Устраняющего конкурентов Лукашенко сравнили с бездушной машиной
Народ беснуется под фото Асмус в мини-шортах
"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление
Цискаридзе подавлен из-за невосполнимой утраты: Она нежно опекала меня
Соседов похвалил Долину за честность после рассказа о договоре с гаишниками
Шоу-бизнес
Волочкова показала фото с повзрослевшей дочерью

Волочкова показала фото с повзрослевшей дочерью

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова в личном блоге показала новые фото с 15-летней Ариадной. Девочка навестила маму после возвращения из похода в горы.
прочитано 623 раза

Последнее время наследница балерины живет с отцом и его новой семьей. Поклонники танцовщицы шокированы тем, что ребенок редко видится с матерью, однако все объяснилось довольно просто.

ПО ТЕМЕ

Попотела на славу: Волочкова показала чудеса растяжки (видео)

Дома у Анастасии Волочковой растут трое детей

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Недавно Анастасия Волочкова стала гостьей программы "Судьба человека", в студию шоу пришла и ее дочь. Ариадна рассказала, что приняла решение переехать к отцу, так как жить в центре Москвы удобнее. Наследница балерины много времени проводит на учебе и на дополнительных занятиях, также у нее есть хобби, и ездить из загородного поселка утомительно.

На новых снимках с дочерью Анастасия Волочкова светится от счастья. На кадрах она обнимает повзрослевшую Ариадну, а та улыбается в камеру. Мама с дочкой сидят во дворе дома и пьют чай.

В подписи к публикации артистка отметила, что девочка только что вернулась из похода в горы. Ариша заехала, чтобы показать фото и видео, рассказать о впечатлениях. Танцовщица похвасталась, что дочка пишет стихи, причем не только на русском, но и на английском. "Какая она стала взрослая!" – говорит Анастасия Волочкова.

Напомним, Ариадна – единственный ребенок балерины. Малышка появилась на свет в союзе с предпринимателем Игорем Вдовиным. Пара рассталась почти сразу после рождения девочки, и сейчас у бывших супругов натянутые отношения.

Автор: 20 июля 2020, 12:41 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление
Лукашенко достал главный козырь для победы на выборах
Мишустин и Лукашенко пошутили про коронавирус
Малькевич потребовал от ПНС Ливии прекратить беззаконие и освободить русских социологов

Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина нанесла удар находящемуся в беспамятстве Алибасову
Черная полоса: Харламова настигла новая напасть после расставания с Асмус
Лолита получила в Белоруссии хрен с маслом
Ведущая Первого канала борется с лишним весом после четвертых родов

Проишествия

В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Низость: вскрылись темные делишки Телегина с имуществом Пелагеи

Хоккеист попытался распорядиться миллионами
Сериалы

Анастасия Стежко из сериала "Полицейский с Рублевки" показала фото со свадьбы в Париже

На торжестве знаменитость светилась от счастья
Шоу-бизнес

Елена Проклова с бывшим мужем строит дом в Сочи

Артистка сохранила хорошие отношения с экс-супругом
Шоу-бизнес

"Как муж на вас смотрит!": Навка показала страсть в отношениях

Пара веселилась на дне рождения

Гороскоп

Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 20 по 26 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+