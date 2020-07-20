Волочкова показала фото с повзрослевшей дочерью

Анастасия Волочкова в личном блоге показала новые фото с 15-летней Ариадной. Девочка навестила маму после возвращения из похода в горы.

Последнее время наследница балерины живет с отцом и его новой семьей. Поклонники танцовщицы шокированы тем, что ребенок редко видится с матерью, однако все объяснилось довольно просто.

Недавно Анастасия Волочкова стала гостьей программы "Судьба человека", в студию шоу пришла и ее дочь. Ариадна рассказала, что приняла решение переехать к отцу, так как жить в центре Москвы удобнее. Наследница балерины много времени проводит на учебе и на дополнительных занятиях, также у нее есть хобби, и ездить из загородного поселка утомительно.

На новых снимках с дочерью Анастасия Волочкова светится от счастья. На кадрах она обнимает повзрослевшую Ариадну, а та улыбается в камеру. Мама с дочкой сидят во дворе дома и пьют чай.

В подписи к публикации артистка отметила, что девочка только что вернулась из похода в горы. Ариша заехала, чтобы показать фото и видео, рассказать о впечатлениях. Танцовщица похвасталась, что дочка пишет стихи, причем не только на русском, но и на английском. "Какая она стала взрослая!" – говорит Анастасия Волочкова.

Напомним, Ариадна – единственный ребенок балерины. Малышка появилась на свет в союзе с предпринимателем Игорем Вдовиным. Пара рассталась почти сразу после рождения девочки, и сейчас у бывших супругов натянутые отношения.