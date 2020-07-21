На голову упала установка: Светлану Светличную покалечило прямо во время съемки

С прославленной актрисой Светланой Светличной случилось несчастье. Легендарная артистка пострадала во время интервью.

Некие мужчины, представившись сотрудниками телеканала, приехали домой к Светлане Светличной, чтобы взять интервью. Артистка была абсолютно не готова к такой встрече, однако согласилась поговорить с молодыми людьми. "Ребята все-таки через весь город ехали, задание им дали, с них спросят", – объяснила свое решение легендарная артистка.

В квартиру она незнакомых людей не пустила, предложив вести съемку на лавочке. "Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Удар прошел по касательной. Основной удар пришелся на мою коленку. Бедные мои ноги, сколько им по жизни досталось! Как же я орала!" – пожаловалась Светличная.

По словам артистки, вместо того чтобы принести извинения, телевизионщики прыгнули в автомобиль и уехали. Как она оказалась дома, звезда не помнит. Покалеченная Светлана Светличная связалась с директором Гильдии артистов Валерией Гущиной и рассказала о несчастье. Та написала письмо руководству канала, от лица которого работали эти люди. Спустя несколько приехал мужчина по имени Михаил с цветами, тортом и 15 тысячами рублей.

Сейчас Светличная лечится после полученной травмы.Отметим, что в мае артистка отметила круглую дату. Актриса возмущена тем, что многие зрители помнят ее только по эпизодической роли в фильме "Бриллиантовая рука". А ведь на счету Светланы Светличной работы в картинах "17 мгновений весны", "Герой нашего времени", "Место встречи изменить нельзя".