Светлана Светличная осталась одна в свой юбилей

Сегодня, 15 мая, свой день рождения отмечает одна из самых известных советских актрис Светлана Светличная. Однако из-за режима самоизоляции актрисе придется отметить круглую дату в одиночестве. Впрочем, причина не только в карантине.

Именно Светлана Светличная виртуозно исполнила роль той самой эффектной блондинки-аферистки в халатике, пытавшейся соблазнить героя Юрия Никулина в легендарном фильме "Бриллиантовая рука". На счету актрисы множество ролей в кино и театре. Однако жизнь артистки не всегда состояла из одного только успеха. На долю Светланы Светличной выпало немало горя: она похоронила мужа, актера Владимира Ивашова, и младшего сына Олега.

"Володя был лучше меня. Я была неплохой актрисой, а он был еще и прекрасным человеком. Володя был талантлив во всем: мог и дом построить, и на сцене играть, прекрасно пел, читал стихи, а как он вкусно готовил… Он даже умел гнать отличный самогон", – рассказала Светлана Светличная.

Актриса вспомнила, как часто после спектаклей у них с мужем засиживались друзья. Однако сейчас никто даже не вспомнил о годовщине со дня его смерти. "Ни передач о нем, ни вечера памяти, хотя в марте исполнилось 25 лет, как его не стало", – посетовала актриса.

Со старшим сыном Алексеем у Светланы Светличной долгое время были натянутые отношения. Но после того, как артистка пришла на помощь наследнику, который якобы в начале года попал в реанимацию, все наладилось: возобновилось общение с внучкой Марией, невесткой Ольгой, правнуком Владимиром.

Однако, по словам актрисы, все опять испортилось. "У сына было несколько инсультов. Я устроила его в лучший госпиталь, где ему сделали сложнейшую операцию и спасли его. А он даже спасибо мне не сказал", – с обидой отметила актриса.

По словам Светличной, сейчас сын не работает. Она помогает семье по мере сил, однако ее якобы все равно воспринимают как чужого человека. Актриса считает, что всему виной квартирный вопрос. Но не исключает, что негативное отношение к ней обусловлено банальной ревностью. "Я была действительно хороша собой, и вокруг все восхищались: какая Светличная красивая. Ольге, моей невестке, наверное, это было неприятно. Она даже не ходила на мои спектакли", – отметила Светлана Светличная.

В свой юбилей актриса не намерена устраивать никаких громких торжеств. Из-за режима самоизоляции она даже не уверена, что к ней кто-то придет. Тем не менее, именинница купила несколько бутылок шампанского, а еще у нее есть красная икра, белый хлеб и хорошее сливочное масло. "Могу и не накрывать стол – просто подарю шампанское своему гостю. А могу что-то приготовить и вынести на улицу. Собираться, как раньше, конечно, сегодня не стоит", – убеждена актриса.

Конечно, больше всего в свой день рождения Светлана Светличная хотела бы услышать поздравление от сына Алексея, однако особых надежд на этот счет она не питает. "Боюсь, что он даже не позвонит. Он очень изменился из-за… своей болезни", – печально констатировала именинница.