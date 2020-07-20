Пригожин опроверг информацию об угрозах выпускнице "Фабрики звезд": Мы эту тему закрыли

Несколько дней назад появилась информация, якобы Иосиф Пригожин угрожал выпускнице "Фабрики звезд" Юлии Михальчик. В Сеть "слили" аудио, на которых она называет супруга Валерии трусом и кидалой.

По словам продюсера, у него есть информация о том, кто мог так подставить исполнительницу. Оказывается, девушка какое-то время жила с парнем, который делал диктофонные записи ее разговоров. После расставания молодой человек стал рассылать компромат знакомым и коллегам звезды.

Как отметил Иосиф Пригожин, он связался с Юлией Михальчик, и девушка рассказала эту неприятную историю. Продюсер переслал певице часть сообщений, в которых она поливала грязью селебрити. "Мы эту тему закрыли", – заявил бизнесмен.

Сейчас у артистов нет претензий друг к другу, сообщает телеканал "360". В беседе с журналистами Юлия Михальчик также подтвердила, что у нее прекрасные отношения с мужем Валерии.

Последнее время Иосиф Пригожин часто попадает в скандалы. Артист не стесняется высказывать свое мнение по разным вопросам, и периодические поклонники не понимают его воззрений.

Например, последнее громкое высказывание из уст продюсера прозвучало во время пандемии коронавируса. Супруг Валерии поддержал Тарзана, который заявил, что многие артисты остались без работы и буквально голодают. Пригожин отметил, что действительно так и есть, и у них с супругой тоже не лучшие времена. Народ таких признаний не оценил.