Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть
Перемены в супружеской жизни: Кончаловский благословил нового мужчину рядом с Высоцкой
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Дочь Ефремова озвучила условия участия в ток-шоу Малахова
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
Кудрявцева в шоке от поведения молодого мужа: Что я теперь вижу?
партнеры
Четверг
16 июля
Лента новостей
12:31
Варум раскрыла секрет долгого брака с Агутиным
12:30
Мария Кожевникова назвала главный промах сценаристов "Универа"
12:29
Диана Арбенина откровенно рассказала про отца своих детей
12:22
"Иди отсюда, ты мне надоела!": муж не хочет слушать Машу Распутину
12:02
Собянин оценил вероятность нового карантина в Москве из-за коронавируса
11:56
Галкин выставил свое хозяйство на всеобщее обозрение
11:52
Infiniti QX80: добрый великан
11:51
Обратная сторона популярности: Татьяна Буланова пыталась покончить с собой
11:47
На федеральной трассе М11 в результате аварии сгорел грузовик
11:34
Меган Маркл намерена стать президентом
11:30
Состояние изменилось: больного Бари Алибасова увозят из Москвы
11:22
Снимок накачанного сына Аллы Довлатовой всполошил поклонников
11:17
Макдоналдс выпустил коллекцию купальников из переработанного мусора
11:08
Появились омерзительные детали разборок Джонни Деппа и Эмбер Херд
11:05
Летняя диета: как погода влияет на аппетит
10:50
Умер легендарный российский кинооператор Игорь Черных
10:49
Пригожин пожаловался на оскорбления: Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе
10:39
Муцениеце после новостей о новом романе Прилучного: Мне нелегко
10:38
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 752 тысячи
10:18
"Знакомьтесь": Харламов показал свою пышногрудую пассию
10:13
Протесты против Лукашенко: Запад призвали вмешаться в ситуацию в Белоруссии
10:11
Сати Казанова откровенно высказалась о романе с женатым миллиардером
10:01
"Аукнется": напуганная недоброжелателями Карпович оставила странное послание
09:43
Зачем Наталья Фриске копирует знаменитую сестру
09:38
Алиса Казьмина: Андрей со всеми детьми "в прекрасных отношениях", но выгоняет их на улицу
09:16
Лукашенко вызвали на бой: Без понтов и уголовщины
09:11
Зудина показала фото молодого Табакова: не больше 26 лет
09:03
"Предпочел бы не видеть ее": Аршавин встретился с Барановской
08:47
Авербух строит роскошный особняк ради красавицы Арзамасовой
08:33
Елена Проклова объявила о болезни Михаила Ефремова
08:32
Телеведущая потеряла передний зуб в прямом эфире: не растерялась и ловко спрятала
08:22
"Постоянно создавала склоки": стало известно о скандале Прилучного и Карпович
07:55
Россиян предупредили о росте цен: виноват слабый рубль и коронавирус
06:01
На одну ночь: как Харламов переживает развод с Асмус
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 июля 2020 года
04:03
"Это было очень страшно": Боня оказалась заблокирована в машине
02:00
Муцениеце "пилила" и "выносила мозг"
22:02
Эксперт об оппонентах Лукашенко на выборах: Угроз для власти нет
21:54
Как в Крыму наживаются на туристах
21:07
Волочкова оправдалась за посещение монастыря в карантин: Совершенно нелепая ситуация
20:48
Футболиста "Ахмата" поймали пьяным за рулем
20:34
Доктора Мясникова втянули в грязную историю с обманом людей
20:30
Ефременкова из "Дома-2" простила темнокожего любовника после грубой выходки
19:41
Найдена замена губернатору Фургалу
19:19
Обнародованы доходы Александра Лукашенко
18:38
"Наученная горьким опытом": Сябитову нагло обманули за ее же деньги
17:50
Зверски убивший аспирантку историк Соколов пожаловался на коварных врагов
17:47
Маша Распутина вступилась за униженную Волочкову
17:45
Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года
17:07
"Тошнит от вас!": туристки в бикини вызвали возмущение у жителей российских курортных городов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появился снимок Кобзона в компании криминальных авторитетов
"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
Определился главный конкурент Лукашенко на президентских выборах – 2020
Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался
Волочкова провозгласила себя балериной всея Руси: Свое королевство создала трудом
Лукашенко предсказали большие проблемы из-за снятия Бабарико с президентских выборов
Шоу-бизнес
Пригожин пожаловался на оскорбления: Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе

Пригожин пожаловался на оскорбления: Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе

Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин рассказал, что получает от отца Жанны Фриске сообщения оскорбительного характера после одного своего монолога. Музыкальный продюсер считает, что не сказал ничего обидного.
прочитано 22520 раз

"Я человек, обладающий определенным статусом и положением в обществе, никогда не перехожу границы и нормально себя веду по отношению к людям. Но этот человек нарушает всякие принципы порядочности и человечности, иногда даже ночью может присылать мне СМС", – сообщил Иосиф Пригожин.

ПО ТЕМЕ

Сестра взорвалась из-за сравнения с Жанной Фриске: Отцепитесь от меня!

Подруга Жанны Фриске опубликовала архивное фото: Она не гналась за мнимым счастьем

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Проблемы начались после того, как продюсер сказал, что Жанну Фриске заменить нельзя. Владимир счел эти слова оскорблением своей второй дочери Натальи. "И сейчас я регулярно получаю от него СМС оскорбительного характера", – пожаловался Пригожин.

Иосиф жалеет Владимира, потерявшего дочь. "Я понимаю, что самая страшная трагедия для человека – это потерять ребенка. Не так дети переживают смерть родителей, как наоборот. Конечно, это трагедия. Ничего другого не могу сказать по этому поводу. Но Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе", – убежден Пригожин.

Жанна Фриске и Владимир Копылов. Фото: Дни.ру

Он подчеркнул, что не переходил границы и соблюдал дистанцию. Продюсер старается не реагировать на выпады Фриске. Как отметил Иосиф, очевидно, что отец артистки никак не может успокоиться.

Напомним, что певица Жанна Фриске умерла в 2015-м. Последние два года своей жизни она боролась с тяжелым заболеванием. Его обнаружили вскоре после того, как она родила сына Платона в Америке.

Автор: 16 июля 2020, 10:49 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
У папаши уже давно крыша поехала.
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт об оппонентах Лукашенко на выборах: Угроз для власти нет
Обнародованы доходы Александра Лукашенко
Снятый с президентских выборов Бабарико просит ООН наказать Лукашенко
Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался

Шоу-бизнес

Диана Арбенина откровенно рассказала про отца своих детей
"Иди отсюда, ты мне надоела!": муж не хочет слушать Машу Распутину
Галкин выставил свое хозяйство на всеобщее обозрение
Обратная сторона популярности: Татьяна Буланова пыталась покончить с собой

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Аукнется": напуганная недоброжелателями Карпович оставила странное послание

Актриса подвергается нападкам
Экономика

Россиян предупредили о росте цен: виноват слабый рубль и коронавирус

Банк России прогнозирует и повышение инфляции
Шоу-бизнес

Муцениеце после новостей о новом романе Прилучного: Мне нелегко

Актрису завалили сообщениями
Шоу-бизнес

Состояние изменилось: больного Бари Алибасова увозят из Москвы

Продюсер оказался в психлечебнице

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+