"Мою мать выселяют!": Дочь Иосифа Пригожина требует вернуть ей жилье

Несколько дней назад экс-супруга Иосифа Пригожина отмечала день рождения. Вместо радостных сюрпризов ей преподнесли плохую новость. Елена лишилась единственной квартиры, в которой она проживала вместе со своим мужем и пожилой матерью.

Сейчас за право владения жилплощадью борется дочь продюсера Даная Пригожина. Девушка сообщила, что ее мать и отчим заложили апартаменты кредитной организации "Бенефит", чтобы направить полученные средства на развитие семейного бизнеса.

К сожалению, дела у пары пошли не так, как задумывалось, и все деньги были потрачены впустую. Теперь бывшая жена Иосифа Пригожина осталась без единого рубля для существования и квартиры, которая ушла на погашение всех долгов.

В трагичной истории разбирается дочь Пригожина – Даная. Наследница лично контролирует судебный процесс и надеется на скорейшее решение органов. Семья намерена подавать заявление в прокуратуру и МВД.

"Я вообще призываю власти обратить внимание на то, что данная контора выселила не только нас. Ее сотрудники владеют как юридическими, так и психологическими приемами, поэтому с легкостью обманывают людей", – откровенно заявила девушка.

По словам Данаи, организация настраивала семью на то, что все будет хорошо, а на деле оказалось совсем по-другому. Стоит отметить, что дочь Иосифа Пригожина отказывается винить мать в случившемся.

Сам же Иосиф Пригожин не стал решать конфликт, связанный с финансовыми проблемами бывшей жены. Продюсер заверил, что Елена уже взрослая и способна о себе позаботиться.