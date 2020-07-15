Меган Маркл нанесла неожиданный удар Елизавете II

В самом начале воодушевляющей речи Меган Маркл призвала общественность противостоять тем, кто обладает силой и влиянием. По словам герцогини Сассекской, нужно научиться оказывать давление по отношению к любому человеку, ведь это единственный способ зарекомендовать себя. Актриса уверена: если вовремя не дать отпор, манипуляторы "с легкостью сядут на шею".
Властные слои общества не будут слушать собеседника, пока не поймут, что нет другого выбора, убеждена Маркл. Актриса добавила, что главным соперником уверенного в себе человека является страх. Герцогиня Сассекская на собственном примере доказала: не стоит бояться делать то, что правильно, даже если это непопулярно.
"Продолжайте бросать вызов, продолжайте настаивать, заставляйте их чувствовать себя немного неловко", – заявила Меган.
В своих поступках Маркл опирается на интуицию и призывает обращать внимание на чувства и эмоции. Самое трудное – следовать убеждениям с помощью действий.
Несмотря на позитивный настрой герцогини Сассекской, ее речь восприняли как серьезный удар Елизавете II. Поклонники звезды сериала "Форс-мажоры" сочли речь актрисы оправданием перед королевой Великобритании. Источники монаршей семьи сообщили, что Елизавета II не была осведомлена о предстоящем выступлении герцогини.
Напомним, что 1 апреля принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл оставил полномочия при дворце. Отказ был вызван желанием переехать в США, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью. Пара лишилась государственного финансирования и права на торговую марку Sussex Royal.
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