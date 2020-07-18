Попотела на славу: Волочкова показала чудеса растяжки (видео)

В своем инстаграм-аккаунте балерина опубликовала эффектный ролик. В кадре она лежит, быстро раздвигая и сдвигая ноги, а затем делает махи. "Эффективное упражнение на растяжку", – подписала видео звезда.
К сожалению, подписчики не смогли прокомментировать ролик, поскольку Анастасия Волочкова закрыла эту функцию в своем микроблоге. Отметим, танцовщика – излюбленная мишень хейтеров. Устав от нападок и потоков критики знаменитость просто решила лишить недоброжелателей возможности ее критиковать.
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