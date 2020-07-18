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Попотела на славу: Волочкова показала чудеса растяжки (видео)

Попотела на славу: Волочкова показала чудеса растяжки (видео)

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Анастасия Волочкова в очередной раз порадовала поклонников. Она продемонстрировала, как занимается в тренажерном зале.
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В своем инстаграм-аккаунте балерина опубликовала эффектный ролик. В кадре она лежит, быстро раздвигая и сдвигая ноги, а затем делает махи. "Эффективное упражнение на растяжку", – подписала видео звезда.


К сожалению, подписчики не смогли прокомментировать ролик, поскольку Анастасия Волочкова закрыла эту функцию в своем микроблоге. Отметим, танцовщика – излюбленная мишень хейтеров. Устав от нападок и потоков критики знаменитость просто решила лишить недоброжелателей возможности ее критиковать.

Автор: 18 июля 2020, 06:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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