Раскрыты заработки Мирославы Карпович

Несмотря на долгое отсутствие ролей в кино, артистка хорошо зарабатывает. Девушка ездит на гастроли с театральными постановками. Только за один выход на сцену она получает от 150 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, Мирослава Карпович зарабатывает на рекламных контрактах и озвучивании мультфильмов. К слову, артистка приобрела собственную квартиру в Москве еще в конце 2000-х, во времена съемок сериала "Папины дочки".
Отметим, некоторые считают, что инициатором романа с Павлом Прилучным была именно Мирослава Карпович. Якобы, он для нее – весьма выгодная партия. Однако судя по всему, гонорары звезды вполне могут быть сопоставимы с доходами актера.
По слухам, соседи уже видели молодую артистку в его загородном доме. Они уточнили, что девушка быстро освоилась на новом месте. Примечательно, что сама знаменитость и Павел Прилучный комментариев по поводу своих отношений стараются не давать.
Напомним, ранее Мирославу Карпович видели на отдыхе в Крыму с артистом и его детьми от Агаты Муцениеце. Судя по появившимся в интернете кадрам, актриса отлично ладила с дочерью и сыном спутника.
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