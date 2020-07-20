Кравец переживает из-за случившегося с Березиным

Фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" завершился грандиозным концертом и салютом. Певица и актриса Алена Кравец следила за праздником с помощью телетрансляции, после чего поделилась своими соображениями.

За "Славянским базаром" я наблюдаю с детства, – рассказала Кравец. – Помню, как мечтала выступить там на конкурсе эстрадной песни. Мне всегда было интересно смотреть, кто, что и как поет. В этом году победу Белоруссии считаю заслуженной и справедливой".

Однако на нынешнем фестивале было обстоятельство, которое смутило внимательную Алену. "Я привыкла видеть на "Базаре" ведущими Елену Спиридович, Оксану Антонюк и Владимира Березина, – пояснила Кравец. – Они были лучшим олицетворением Белоруссии, Украины и России. Помню, как по коже бежали мурашки, когда Березин своим красивым поставленным голосом говорил: "Внимание! Говорит и показывает Витебск!" Каково же было мое удивление, когда в этом году на сцену вышел Дмитрий Губерниев".

"Я ничего против него лично не имею, но, на мой взгляд, комментировать футбол или биатлон – это не то же самое, что заниматься конферансом концертов, – призналась Алена. – Здесь нужен не напор, не крик, а интеллигентность, мягкость, особые нотки в голосе, за которые и любят Березина. Я думала, что, если его не было на открытии, то должны позвать на закрытие. Вчера проглядела все глаза – увы. Не знаю, что случилось, ибо всегда думала, что Владимир Березин и "Славянский базар" – это синонимы. Надеюсь, любимый диктор жив, здоров, его не сломал коронавирус. И очень хочу, чтобы в будущем году, на юбилейном, 30-м фестивале искусств он все-таки появился. К кому надо для это обратиться? Я готова даже Лукашенко попросить!"