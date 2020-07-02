Женившийся на молодой израильтянке Макаревич рассказал о свадьбе: По-еврейски

Весной этого года стало известно, что 66-летний Андрей Макаревич женился в четвертый раз. Бракосочетание прошло в декабре 2019-го в Яффе.

Артист никак не комментировал личную жизнь, но в итоге согласился дать интервью на пару с избранницей. В беседе с журналистами Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич заявили, что им непросто находиться вдали друг от друга – коронавирус застал пару в разных странах. Музыкант оказался запертым в России, а девушка осталась в Израиле.

Однако артист уверен, что уже скоро увидит возлюбленную. Как признался лидер "Машины времени", он не может долго разговаривать по телефону, а вот Эйнат, наоборот, недавно поставила личный рекорд – восемь часов подряд разговаривала с мамой. Андрей Макаревич в шоке от таких цифр, потому что для него сотовый – способ передачи информации. На важные темы артист предпочитает общаться лично.

Также музыкант рассказал, как прошла свадьба. Для певца этот брак стал четвертым, а для Эйнат Кляйн первым, поэтому девушка настояла на торжестве. Как отметил артист, он не принимал участия в организации, однако был в восторге от конечного результата. Рокер с гордостью добавил, что женился на перфекционистке.

Церемония состоялась в Яффе, в еврейских традициях. На мероприятии присутствовали лишь самые близкие друзья и родные – всего человек 40. Андрей Макаревич похвастался, что за блюда отвечал замечательный шеф-повар, а вина были выше всяких похвал. Кстати, как оказалось, музыкант впервые отмечал собственную свадьбу, до этого бракосочетания ограничивалось посиделками дома.