От Андрея Макаревича ушла молодая жена

В своем инстаграм-аккаунте девушка рассказала, как проводит время на самоизоляции. Вместо того, чтобы развлекаться с супругом (молодожены все-таки), предпринимательница решила вместе с подругой уйти в горы на пикник.
Знакомые несколько часов провели в одном живописном месте. Супруга лидера группы "Машина времени" отметила, что около Ар Арель у нее есть любимое место, где можно насладиться прекрасным видом на виноградники и раскопки ханаанской стены.
Правда, под израильским солнцем долго не посидишь. В итоге девушкам пришлось искать себе укрытие. "На третьем часу застолья вяленые томаты, артишоки, видов пять сыров, анчоусы и багет либо были съедены, либо стали температуры неприлично теплой", – пишет Эйнат Кляйн в своем инстаграм-аккаунте.
Девушка опубликовал фотографию в тени виноградников. Супруга Андрея Макаревича с наслаждением потягивает белое вино, сложив ногу на ногу. Кстати, как ранее выяснилось, в алкоголе Эйнат знает толк. Бизнес-леди устраивает онлайн-дегустации и предлагает прикупить бутылку за кругленькую сумму.
До карантина Клян занималась организацией туров в Эфиопию и на Ближний Восток. С Андреем Макаревичем девушка познакомилась во время подобной поездки.
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