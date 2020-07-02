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Переболевшая коронавирусом мать Малышевой оказалась в инвалидном кресле

Переболевшая коронавирусом мать Малышевой оказалась в инвалидном кресле

Елена Малышева. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Малышева поделилась в инстаграм-профиле видео, на котором запечатлела прогулку с матерью. Родительница звезды недавно переболела коронавирусом.
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Она провела в больнице больше месяца, две недели – в реанимации. Телеведущая очень переживала за здоровье близкого человека, однако доверилась врачам, которые не подвели.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Однако после выписки из клиники мама Елены Малышевой почти не выходит из дома. Как отметила артистка, сложности с передвижением возникли из-за тяжелой одышки из-за трех пороков сердца и сердечной недостаточности. Плюс на уже существующие заболевания наложился коронавирус, хотя телеведущая и отрицает, что инфекция повлияла на состояние матери.

Елена Малышева решила показать близкому человеку летнюю Москву. Она взяла инвалидное кресло, посадила туда родительницу и отправилась вместе с ней на Красную площадь.

Звезда отметила, что на самом деле людей на креслах-каталках очень много, но мы не видим их в центре города, потому что пандусов недостаточно. Также ведущая шоу "Жить здорово" поблагодарила всех, кто помог ей преодолеть препятствия с инвалидным креслом. Она призвала людей гулять с престарелыми родителями так же, как те гуляли с нами в детстве.

Автор: 2 июля 2020, 17:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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