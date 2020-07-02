Переболевшая коронавирусом мать Малышевой оказалась в инвалидном кресле

Она провела в больнице больше месяца, две недели – в реанимации. Телеведущая очень переживала за здоровье близкого человека, однако доверилась врачам, которые не подвели.
Однако после выписки из клиники мама Елены Малышевой почти не выходит из дома. Как отметила артистка, сложности с передвижением возникли из-за тяжелой одышки из-за трех пороков сердца и сердечной недостаточности. Плюс на уже существующие заболевания наложился коронавирус, хотя телеведущая и отрицает, что инфекция повлияла на состояние матери.
Елена Малышева решила показать близкому человеку летнюю Москву. Она взяла инвалидное кресло, посадила туда родительницу и отправилась вместе с ней на Красную площадь.
Звезда отметила, что на самом деле людей на креслах-каталках очень много, но мы не видим их в центре города, потому что пандусов недостаточно. Также ведущая шоу "Жить здорово" поблагодарила всех, кто помог ей преодолеть препятствия с инвалидным креслом. Она призвала людей гулять с престарелыми родителями так же, как те гуляли с нами в детстве.
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